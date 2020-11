Ranking UEFA: inglesi quasi perfette, in bilico il terzo posto dell’Italia

Al termine del girone d’andata nelle competizioni UEFA l’Italia non brilla e la Germania si avvicina, le inglesi di un altro pianeta

Primo bilancio non esattamente positivo quello che l’Italia ha saputo raccogliere nelle tre settimane iniziali di Champions League ed Europa League. Il terzo posto della Serie A è sempre più appeso a un filo visto l’incedere prepotente della Bundesliga.

Piuttosto deludente sin qui il cammino delle sette formazioni italiane, capaci di portare a casa 36 punti nelle 21 gare disputate. Un media fissata a quota 1.71, ben distante dall’eccellenza delle rivali. Pesano indubbiamente le battute a vuoto dell’Inter, ma le stesse Juventus, Lazio e Atalanta non hanno saputo esprimersi al massimo.

Mediamente più corposo, invece, l’andamento in Europa League, anche se nessuna formazione italiana è ancora a punteggio pieno. E solamente la Roma di Paulo Fonseca comanda il proprio girone, per quanto non esattamente irresistibile in termini di qualità delle antagoniste.

Al contrario vola invece la Bundesliga che, nell’attuale Ranking Uefa, segue la Serie A di pochi decimi di punto. Bayern, Dortmund, Gladbach e Hoffenheim comandano i rispettivi gruppi, Lipsia e Leverkusen navigano in seconda posizione. E per fortuna l’Aek Atene di Massimo Carrera aveva eliminato il Wolfsburg nei Preliminari di Europa League, altrimenti il sorpasso sarebbe già compiuto. Switch che potrebbe arrivare però nelle prossime settimane, in quanto la media punti di 2.27 incassato sin qui dalle tedesche non lascia molte prospettive di resistenza alla Serie A.

Ma in generale i primi quattro posti nel Ranking, che permettono la partecipazione di 7 formazioni, non sono a rischio. Colpa del clamoroso flop della Ligue 1: uno strepitoso Lille ha conquistato la metà dei punti (7 su 14) di tutte e cinque le rappresentanti francesi. Per il resto, dal Paris Saint Germain al Rennes, dal Marsiglia al Nizza, è un mezzo calvario da 0.93 punti di media a partita.

In vetta alle gerarchie continentali, la Premier League sta invece preparando il terreno per il sorpasso alla Liga. Le compagini iberiche hanno raggranellato una media punti di 2.09, complici i percorsi sin qui abbastanza mediocri in particolare di Real Madrid e Atletico Madrid. Travolgente, invece, la marcia delle inglesi, issate alla media folle di 2.61. Sono state ben su 18 su 21 le partite vinte: percorso macchiato dalle sconfitte uniche di Manchester United e Tottenham, oltreché da un pareggio del Chelsea. Insomma, roba di un altro pianeta.