Raspadori, la Juve lo cerca ma De Laurentiis frena: ecco i motivi

Giacomo Raspadori trova poco spazio al Napoli e la Juve lo segue, ma c’è da fare i conti con De Laurentiis, poco interessato all’affare…

La Juve è ormai da tempo interessato alla situazione di Giacomo Raspadori. Accostato ai bianconeri già in estate, l’attaccante al Napoli non sta trovando spazio e potrebbe spingere per la sua partenza proprio per accumulare maggiore minutaggio.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, però, De Laurentiis non ha intenzione di rinforzare una diretta rivale per lo Scudetto. Allo stesso tempo, sicuramente, non vuole darlo via in prestito al club bianconero. Due ostacoli non di poco conto, che potrebbero far saltare tutto.