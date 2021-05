Wolverhampton, Raul Jimenez come Cech: tornerà in campo con il caschetto

Raul Jimenez tornerà a giocare con il Wolverhampton ma dovrà farlo con molta attenzione e con il caschetto per proteggere la cicatrice alla testa

L’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez tornerà a giocare a calcio. E questa è già una buona notizia dopo il terribile scontro con David Luiz del 29 novembre scorso. Il messicano ha avuto la peggio ed è stato diversi giorni sotto osservazione all’ospedale dopo il grave trauma cranico riportato e la conseguente cicatrice alla testa.

Marca oggi riporta le parole del medico dei Wolves Matt Perry: «È meraviglioso poter dire che Raul ha avuto un notevole recupero, oserei dire eccellente. Tuttavia, e sebbene fortunatamente non abbia avuto ripercussioni, ad eccezione di una drammatica cicatrice sulla testa, Raul Jimenez indosserà una protezione per la testa per coprire l’area della lesione ossea per il resto della sua carriera. Questo sarà abbastanza forte da permettergli di giocare di nuovo ma dovrà avere ancora e sempre un certo livello di cautela contenti perchè Raul potrà tornare a giocare ma dovrà avere ancora e sempre un certo livello di cautela»