Ravanelli sicuro: «Sarri deve rimanere alla Juve a prescindere da stasera»

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, commenta il futuro di Sarri e dice la sua: «Avanti a prescindere da questa partita»

Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, che ha parlato così del futuro di Sarri e non solo.

LIONE – «Loro hanno giocato una finale e 120′ in cui non hanno preso gol: difficile studiare l’avversario in queste condizioni così differenti tra Serie A e Ligue 1. Non sarà facile per la Juve, così come per il Lione cui mancano partite».

SARRI – «Condivido le idee del mister, la storia dice che la Juventus non prende mai decisioni affrettate, ma le pondera tutte. Società che ha veramente tanta pazienza, vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno: c’è molta intelligenza, se hanno deciso di andare avanti con lui, lo faranno a prescindere da questa partita. Idem se interrompono».

GIOCO SARRI – «Fare il gioco che voleva Sarri, con questa Juventus, era praticamente impossibile. I giocatori della Juventus sono più forti fisicamente e tecnicamente ma meno dinamici: è un gioco diverso, in cui serve pazienza perché le qualità del singolo può risolvere l’incontro. Dico che si è visto poco il suo calcio: quando si è visto il palleggio si è vista anche una bella Juve. Ma spesso hanno fatto fatica col dinamismo e la capacità di riempire l’area. L’abbiamo vista spesso recuperare palla e poi non riuscire ad andare in area di rigore. Manca la fisicità di Mandzukic, e questa è stata una grossa difficoltà. Un’altra sono stati i terzini: né Alex Sandro né Danilo hanno sopperito a questa annata, a fronte di un Cuadrado che di là è riuscito ad adattarsi»