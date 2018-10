Nasce Raymond Kopa, stella del Real Madrid – 13 ottobre 1931 – VIDEO

Il 13 ottobre 1931 ad Angers, nasce Raymond Kopa, attaccante francese che fece le fortune del Real Madrid di Di Stefano

Quando si pensa al Real Madrid degli anni 50, quello che vinse cinque Coppe dei Campioni consecutive, il primo che viene in mente è sicuramente Alfredo Di Stefano, la Saeta Rubia. In quella squadra però c’erano fior fior di campioni come Puscas e Gento. Tra tutta quell’abbondanza però spesso si rischia di non notare una pedina fondamentale per i successi dei Blancos. Un’attaccante francese che risponde al nome di Raymond Kopa e che pur restando nella capitale spagnola solo 3 anni, fu determinante per i successi di quel periodo. Kopa nasce in Francia, ad Angers, il 13 ottobre 1931 e si forma calcisticamente nella squadra della sua città. Poi nel 1951 arriva il salto nel grande calcio, allo Stade Reims, con il quale arriva a giocare la finale della prima edizione della Coppa dei Campioni. All’ultimo atto però i francesi vengono sconfitti dal Real Madrid per 4-3.

Le qualità di Raymond però vengono notate proprio dai Blancos che lo acquistano proprio quell’anno per la bellezza di 520.000 franchi, una cifra altissima per l’epoca. Il primo impatto con la nuova realtà fu subito positivo, perché al termine della stagione Kopa si portò a casa la Liga spagnola e la prima Coppa dei Campioni della sua carriera. Ma era solo l’antipasto perché nei due successivi anni di permanenza arrivarono un altro campionato spagnolo e altre due Coppe dei Campioni, l’ultima vinta proprio ai danni dello Stade Reims, ma soprattutto il Pallone D’Oro per quanto fatto vedere nella stagione 57-58. Nel 1959 però il richiamo di casa è troppo forte e Kopa decide di tornare nella sua ex squadra. Qui fa in tempo a vincere due scudetti, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1967, all’età di 35 anni. Morirà nella sua Angers il 3 marzo del 2017.

