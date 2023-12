Real Madrid, Ancelotti si gode Brahim: «Sta mostrando la qualità»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sul momento di forma dell’ex Milan Brahim Diaz. I dettagli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Granada.

PAROLE – «Brahim Diaz sta giocando molto bene, lavorando molto ovunque lo metta, sono molto felice. Non ha avuto molto modo per permettersi in mostra all’inizio. Ora sta mostrando la sua qualità. Rodrygo? È tornato al suo livello migliore, segnando molti gol. Barcellona-Atletico? Penso che sarà una partita divertente. Che vinca il migliore».