Real Madrid Barcellona, Flick: «Vogliamo vincere! Sul nostro rapporto con gli arbitri...»

Real Madrid Barcellona è alle porte. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore blaugrana Flick.

LE PAROLE – «Abbiamo voglia di giocare, sarà una bellissima partita, e avremo il nostro approccio. L’abbiamo avuto contro il Bayern e abbiamo visto che dovevamo migliorare. In ogni partita ci si adatta e ora ci adatteremo al Real Madrid, come in ogni match. Ci sono sempre giocatori veloci e anche il Real li ha, ma ho fiducia. La mia squadra sta facendo benissimo, contro il Bayern ha vinto, e fatto bene con la palla e senza. Ma siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e adattarci alle diverse situazioni. Non possiamo farci niente. Il Real Madrid ha giocato martedì e noi abbiamo giocato mercoledì. Ognuno ha la sua posizione. I giocatori se la caveranno, si sono allenati molto bene. Arbitri? Fanno un lavoro molto duro. Non è mio compito, il mio è preparare i giocatori. Ho una buona esperienza con gli arbitri. Non ho problemi. Ho detto alla mia squadra di concentrarsi sulla prestazione. Se c’è qualcosa, viene controllato. Non guardiamo la prestazione dell’arbitro».