Formazioni ufficiali Real Madrid-Barcellona, le scelte dei tecnici

Alle 20 scenderanno in campo Real Madrid e Barcellona per la sfida valida per la finale di Supercoppa di Spagna. Ecco le formazioni ufficiali.

REAL MADRID (4-3-1-2) Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. A disposizione: Kepa, Modric, Camavinga, Joselu, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler, Mario Martin, NIco Paz, Tobias. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, De Jong, Gundogan; Pedri, Lewandowski, Ferran Torres. A disposizione: Joao Felix, Romeu, Vitor Roque, Astralaga, Lamine Yamal, Casadò, Kochen, Fermin, Cubarsi, Marc Guiu, Fort. Allenatore: Xavi.