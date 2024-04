Real Madrid-Barcellona, Ozil: «Il Barça si lamenta troppo degli arbitri...»

Le parole di Mesut Ozil, ex centrocampista tedesco, sul clasico di Liga tra Real Madrid e Barcellona. I dettagli

Una bella e lunga intervista con Marca: Mesut Ozil si racconta due giorni prima del Clasico di Liga, Real Madrid-Barcellona. Lui ne è stato un protagonista contro i blancos e i tifosi madridisti se lo ricordano bene.

IL CALCIO NON MANCA – «Per la verità non ancora. Sono molto orgoglioso della mia carriera e di tutti i grandi club in cui ho giocato. Ma la decisione che ho preso un anno fa l’ho meditata molto bene e sapevo esattamente quello che volevo. Mi piace la vita più piena che faccio con la mia famiglia a Istanbul. È un grande piacere poter vedere i miei due figli crescere e vederli ogni giorno. Avrei avuto la possibilità di continuare la mia carriera. Ho avuto offerte dall’Arabia Saudita, dal Qatar e da altri campionati, ma non volevo e non me ne pento».

IL PRESENTE – «Non passi mai abbastanza tempo con la famiglia, quindi mi godo ogni secondo. Ho anche la mia attività, alcune cose nel settore immobiliare… E ovviamente i miei hobby. Come giocare, andare in palestra quasi ogni giorno o uno dei miei più recenti hobby: cavalcare cavalli [ride]. Mi sto divertendo e mi sto divertendo molto».

CITY-REAL – «É stata una lotta fantastica. Il City ha mostrato perché nessuno vuole giocare contro di loro. Hanno dominato il gioco la maggior parte del tempo… per non dire tutto. Ma il Real Madrid è una squadra molto intelligente, come sempre. Ha difeso molto bene. Ho urlato “Hala Madrid!” dopo il gol di Toni Rodiger, quindi puoi immaginare come l’ho vissuta. E’ stato molto emozionante. Penso che a questo il Real Madrid sia il favorito per la vittoria finale della Champions League».

IL CLASICO – «Quando giocavo io era il match più importante del mondo. Purtroppo per noi, quello è stato forse il miglior Barcellona della storia. Il Barça di Guardiola era su un altro livello, certamente diverso dall’attuale. Penso che in questo momento l’attenzione generale sia più direzionate su partite come Liverpool-Manchester City o altre sfide di Premier League. Il Clasico ha perso un po’ di appeal ed è un peccato. Ma non è colpa del Real Madrid, in quanto è certamente una delle migliori squadre del mondo. Il problema è il Barcellona, che ha perso un po’ della sua forza».

REAL FAVORITO – «Sì, certamente. Il Barcellona sta lottando, ci sta provando. Hanno buoni giocatori in tutte le zone del campo, ma hanno avuto troppi infortuni in questa stagione. E forse dovrebbero guardare un po ‘di più a se stessi e ai loro errori e non sempre lamentarsi degli arbitri. Questo non aiuta. Il Real Madrid sta facendo una stagione fantastica. Non me lo aspettavo dopo che Karim Benzema aveva lasciato il club, ma stanno andando molto bene».