Real Madrid-Barcellona: arbitro contestato, ma capita sempre…

Tutto sulle polemiche arbitrali dopo la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona, terminata 4-1

La finale di Supercoppa spagnola ha avuto un esito molto netto con il 4-1 del Real Madrid sul Barcellona. In Spagna, però, non sono mancate le polemiche per il rigore che ha determinato la terza rete blanca. L’ha contestata Xavi, supportato dall’ex arbitro Eduardo Iturralde che in tv ha parlato di una decisione errata:

«Il contatto di Araujo su Vinicius è molto lieve. Per me non è sufficiente a decretare un penalty. E se invece ritieni che lo sia, allora a quel punto devi dare il rosso al giocatore del Barça» (che ha ricevuto nel secondo tempo per doppio giallo, sempre per una scorrettezza nei confronti dello scatenato braasiliano). Secondo DefensaCentral, voce del madridismo, la valutazione di Iturralde non si discosta dalle abitudini, lui è sempre orientato a dare torto alla formazione di Ancelotti quando valuta gli episodi.