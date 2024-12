Real Madrid, i Blancos vogliono Alexander-Arnold: il piano

Gli spagnoli sono alla ricerca del terzino inglese del Liverpool, da tempo nel mirino del club di Madrid

Il Real Madrid punta forte su Trent Alexander Arnold come rinforzo per la prossima stagione. Il presidente Florentino Perez vorrebbe aggiungere un altro tassello per la propria squadra.

Secondo Marca, il laterale difensivo inglese rappresenterebbe l’opportunità perfetto anche perché andrà in scadenza il prossimo giugno e i Reds non si sono ancora accordati per prolungare il contratto del numero 66.