Real Madrid Diaz: «Al Milan 3 anni magnifici»

Le parole di Brahim Diaz, centrocampista del Real Madrid, dopo la vittoria delle Merengues contro il Lipsia in Champions League

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Real Madrid contro il Lipsia in Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sto bene, non è niente di grave al polpaccio. È stata una grande serata, grande gol. Sono contento di aiutare la squadra, la rete è stata importante. L’esultanza è per Jude Bellingham, ora è infortunato e so quanto ci tiene a giocare queste gare. Il mio miglior momento della carriera? Sì sto bene, ma stavo bene anche al Milan. Ringrazio i rossoneri, sono stati 3 anni magnifici al Milan».

THEO HERNANDEZ – «Parlo più con lui che con la mia ragazza. Seguo sempre il Milan e lo seguirò sempre anche in futuro».

NAZIONALE – «Io voglio giocare bene con il Real Madrid, aiutare la squadra in campo. Se poi arriverà la chiamata con la Spagna, sarà pronto».