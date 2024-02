Real Madrid, incidente nel viaggio verso Lipsia: cos'è successo

Incidente per il Real Madrid durante il viaggio verso Lipsia dove i blancos giocheranno la gara di Champions League

Non è stato un viaggio tranquillo quello del Real Madrid verso Lipsia, visto che il pullman è stato coinvolto in un incidente stradale.

Cos’è successo? Come riporta la Bild, sull’autostrada A4 una Toyota bianca ha toccato il bus dei blancos, mentre cambiava corsia di marcia. Il conducente si è distratto per filmare i giocatori e ha perso il controllo della vettura. Nessuna conseguenza grave per Rodrygo e compagni perché l’autista non si è accorto della collisione e non si è fermato.