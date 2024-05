Bayer Real Madrid, la riprende V...inicius - VIDEO

Bayern Real Madrid, Vinicius la riprende dal dischetto e trova la doppietta personale nella notte di Champions

Sigan mofándose de este chico. Madurez para lanzar y engañar a Neuer en los últimos minutos de unas semifinales de Champions. Doblete de Vinicius 🌟 pic.twitter.com/y7oEXjxNSk — Madrid Sports (@MadridSports_) April 30, 2024

21esimo gol stagione per l’attaccante brasiliano e quinto nella competizione. Rete determinante e importante per rimettere tutto in parità.