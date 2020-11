Real Madrid, Kroos: «Qui grazie ad Ancelotti. Bayern ora più forte»

Il Real Madrid non è all’altezza del Bayern Monaco in questo momento: parola del centrocampista tedesco Toni Kroos

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Marca di alcuni retroscena e del momento degli spagnoli.

REAL MADRID – «Il Real Madrid è il miglior club del mondo. Inizialmente volevo rimanere al Bayern Monaco, poi abbiamo avuto qualche contrasto. A quel punto Ancelotti mi chiamò, mi disse che mi voleva in squadra e la decisione non è stata difficile. Avevo tutta la sua fiducia e quella è stata la chiave per iniziare bene, senza pressioni. Certamente questo mi ha aiutato».

BAYERN MONACO – «Al momento il Bayern è la squadra più forte al mondo. Non ho dubbi, so che significa perché lo è stato per anni il Real Madrid. Hanno vinto la Champions, e quel titolo lo vinci solo se sei la squadra migliore. Hanno un ritmo, una pressione diversa. Dobbiamo accettare che ci siano squadre migliori di noi».