Real Madrid-Maiorca: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al King Abdullah City va in scena la semifinale di Supercoppa spagnola Real Madrid-Maiorca: le ultime di formazioni con orario e dove vederla tv

Al King Abdullah Sports City di Jeddah si giocherà la gara valevole per la semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid-Maiorca. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Fran Garcia: Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Maiorca (4-4-2): Greif; Pablo Maffeo, Valjent, Antonio Raillo, Mojica; Robert Navarro, Manu Morlanes, Mascarell, Sergi Darder; Muriqi, Larin. Allenatore: Arrasate.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid-Maiorca si gioca alle ore 20:00 di giovedì 9 gennaio per la semifinale della Supercoppa spagnola. Verrà trasmessa in esclusiva in streaming sul canale Youtube di Le Cronache di Spogliatoio.