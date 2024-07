Real Madrid, alla presentazione di Mbappé c'è un grande ospite

Grande ospite per la presentazione di Kylian Mbappé, al suo primo giorno al Bernabeu da giocatore del Real Madrid

In casa Real Madrid, oggi è il grande giorno. Kylian Mbappé si presenta in un Santiago Bernabeu strapieno per la sua prima volta da Blancos nel tempio del calcio spagnolo. Ad accompagnarlo in campo Florentino Perez non era solo.

Come riporta Fabrizio Romano, è presente anche Zinedine Zidane, un altro grande francese della storia del Real. Sui social impazzano già le idee di un possibile ritorno del tecnico in panchina.

Come riporta Fabrizio Romano, Zidane aveva portato Mbappé a visitare Valdebebas quando aveva 12 anni.