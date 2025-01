Real Madrid, il flop in Supecoppa costa caro ad Ancelotti? Sui social va in tendenza il nome del suo successore, le ultime

Real Madrid, tonfo in Supercoppa spagnola: la posizione di Carlo Ancelotti vacilla mentre sui social va in tendenza il nome del possibile sostituto

Il Real Madrid perde in finale di Supercoppa spagnola, ma più della sconfitta è il come è arrivata a preoccupare: il Barcellona strapazza le Merengues con una manita: nonostante il gol iniziale di Mbappé i blaugrana travolgono il Real, che trova il secondo gol solo quando i catalani finiscono in 10 per l’espulsione dell’ex juventino Szczesny.

La sconfitta ha rimesso in discussione la posizione di Ancelotti: il tecnico in questa stagione è indietro su tutti i fronti: secondo in classifica nella Liga (ma solo ad un punto dall’Atletico), 20ª nel girone unico di Champions, ben lontano dalle prime otto posizioni e in generale la squadra sembra involuta rispetto allo scorso anno, con Mbappé che sta iniziando solo ora ad adattarsi al gioco degli spagnoli. Ieri dopo la sconfitta su Twitter è andato in tendenza il nome di Xabi Alonso, sostituto ideale agli occhi dei tifosi. Al momento il tecnico spagnolo è felice al Bayer Leverkusen e non ha intenzione di lasciare le aspirine per continuare il suo percorso di crescita. Sui social intanto il Leverkusen lo blinda con un messaggio molto chiaro: il tecnico non si muove.