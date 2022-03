Real Madrid, si studia il rinnovo di Vinicius: Florentino lo sogna in coppia con Mbappé

Il Real Madrid pensa al rinnovo di contratto di Vinicius, con Florentino Perez che lo sogna in coppia con Mbappé

In questa stagione, Vinicius jr. è definitivamente esploso e ora il Real Madrid non vuole lasciarselo scappare. Come riportato da Fabrizio Romano, i Blancos stanno studiando la nuova proposta da fare al brasiliano per il rinnovo di contratto. La trattativa entrerà nella fase calda al termine della stagione.

Il progetto a lungo termine del presidente Florentino Perez prevede Vinicius jr in coppia con Kylian Mbappé.