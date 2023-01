Real Madrid, il comunicato per difendere Zidane

Il Real Madrid è corso a difesa di Zidane dopo le dichiarazioni di Le Graet, presidente della federazione francese, con un comunicato

Il Real Madrid è corso a difesa di Zidane dopo le dichiarazioni di Le Graet, presidente della federazione francese, con un comunicato. La nota del club:

«Il Real Madrid C.F. si rammarica delle sfortunate dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese, Nöel Le Graët, su Zinedine Zidane, una delle più grandi leggende dello sport mondiale. Queste parole sono irrispettose per una delle figure più ammirate dai tifosi di calcio di tutto il mondo e il nostro club si aspetta una rettifica immediata. Zinedine Zidane, campione del mondo e campione europeo difendendo la maglia del suo paese, tra molti altri titoli, rappresenta i valori dello sport e lo ha dimostrato durante la sua carriera professionale come giocatore e come allenatore. Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese sono inappropriate per qualcuno che detiene quella rappresentanza e si squalifica, come quelle che fa anche sul nostro capitano Karim Benzema, attuale Pallone d’Oro, campione della Nations League con la Francia nel 2021 e vincitore di 5 Champions League, tra molti altri titoli».