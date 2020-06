Real Madrid, Zidane: «Non mi piace giocare senza pubblico»

Real Madrid, l’allenatore dei Blancos Zidane ha ribadito quanto peserà per la sua squadra giocare in uno stadio vuoto

Anche il Real Madrid di Zidane è pronto a tornare in campo. Domani i Blancos sfideranno l’Eibar in uno stadio vuoto come disposizioni legate al coronavirus comandano. Questo il commento del tecnico in conferenza stampa.

«Non mi piace giocare una partita senza pubblico, è il mio parere. Vista la situazione, ci stiamo comunque adattando. Ci mancherà il pubblico, ma tutti sono molto felici di riprendere. Abbiamo avuto un mese di tempo per recuperare fisicamente, penso sia abbastanza».