Real Sociedad Psg, Mbappé: 39 gare in stagione, 40 gol

I numeri grandissimi del fenomeno del PSG Mbappé. Ecco cosa si è registrato durante la sfida contro il Real Sociedad

«Siamo davvero felici. Questo era l’obiettivo. Volevamo qualificarci, ma volevamo anche vincere. Avevamo un piano di gioco chiaro e siamo riusciti a segnare presto. Non abbiamo avuto troppa pressione, solo un po’ alla fine»: le parole di Kylian Mbappé a Canal+ esprimono perfettamente cosa sia stata la gara di ritorno tra Real Sociedad e Psg.

I francesi temevano molto la pressione degli iberici, avendola dovuta affrontare in uno spigoloso match all’andata, anche se poi la classe del suo leader e il maggior tasso tecnico della squadra ha avuto la meglio nella ripresa. Stavolta il quadro è stato capovolto: il futuro sposo del Real Madrid è salito subito in cattedra, inventandosi un gol da fenomeno che ha immediatamente smorzato le velleità della Real e il sostegno del pubblico non ha fatto la differenza.

Nella ripresa Kylian ha chiuso la pratica non appena si sono determinati spazi più aperti. Il finale, alquanto generoso da parte dei biancoblu, ha portato alla rete di consolazione da parte di Merino e ha lasciato qualche dubbio sulle scelte di Alguacil, che vedendo il buon contributo offerto da Barrenetxea e Turrientes subentrati in corso d’opera forse avrebbe dovuto fare un altro undici in partenza.

Quanto il Psg abbia deciso la qualificazione ai quarti con un primo tempo all’insegna dell’autorevolezza è evidente dal dato dellle conclusioni. Complessivamente sono state 14 a 10, ma nei 45 minuti iniziali il 2 a 6 mostra chiaramente come i parigini abbiano incanalato bene la gara. Con un atteggiamento anche aggressivo, come si capisce dai cartellini gialli rimediati da Mendes, Hakimi e Dembelé, persino eccessivi nella loro foga.

Migliore in campo, ovviamente, Mbappé, 8 in pagella da parte de La Gazzetta dello Sport: «Gol all’andata, due al ritorno. Fredda subito i pensieri di rimonta dei baschi. In stagione: 40 reti, 39 gare».

Peggiore, con altrettanta sicurezza, uno dei componenti della difesa basca, Zubeldia, bocciato con il 4: «Tra lui e Traoré si fanno travolgere da Mbappé. Una sera da incubo a inseguire un imprendibile».