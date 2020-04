Rebic: «Mi aspettavo la mia crescita. Ibra è uno dei migliori della storia»

Ante Rebic, attaccante del Milan, parla della sua esplosione in rossonero coincisa con l’arrivo di Ibrahimovic

Ante Rebic ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul momento al Milan e su Ibrahimovic.

MILAN – «In realtà me lo aspettavo perché nelle ultime tre stagioni avevo giocato ininterrottamente, facendo molte cose buone sia con l’Eintracht sia in nazionale. Stavo solo aspettando di avere la possibilità al Milan di mostrare ciò che so e quanto posso rendere. Detto questo, ho sicuramente ancora margini di crescita che voglio sfruttare».

IBRAHIMOVIC – «E’ un giocatore molto importante per noi e sicuramente uno dei migliori della storia del calcio. La sua personalità e la sua presenza nello spogliatoio ci aiutano molto. Ha molte qualità e le sue indicazioni ci migliorano nel gioco».