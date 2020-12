Reguilon pazzo di Mourinho: «È fantastico. Con Zidane non ho mai parlato»

Sergio Reguilon ha parlato del suo rapporto con José Mourinho

Sergio Reguilon, terzino sinistro del Tottenham, in una intervista ad AS ha parlato del suo rapporto speciale con José Mourinho e di quello mai sbocciato con Zinedine Zidane.

MOURINHO – «È fantastico. Bisogna conoscerlo bene come lo conosco io, avrei mille aneddoti meravigliosi da raccontare. Sono aspetti che nessuno conosce, ma che per un calciatore sono importanti. Sapeva che sarei stato solo il giorno di Natale, così quando sono arrivato nello spogliatoio per l’allenamento del 25 ho trovato al mio posto un maialino già cucinato».

ZIDANE – «Non abbiamo mai parlato, neanche prima del mio trasferimento. La cosa non mi ha sorpreso affatto».