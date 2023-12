Reichart: «Minaccia di Gravina? Ci atteniamo alle regole. Più avanti diremo i 64 club della prima Superlega»

Bernd Reichart, CEO di A22, società dietro alla Superlega, ha così parlato degli ultimi sviluppi della competizione

LE PAROLE – «La minaccia del presidente della FIGC Gravina? Noi vogliamo attenerci alle regole. Oggi è stata concessa la libertà di proporre e promuovere un’altra competizione. Ma siamo aperti al confronto, se ci dicono dove modificarla lo faremo. Non siamo una lega separatista, abbiamo anche cancellato la membership permanente. Non abbiamo fatto firmare carte, volevamo solo capire quale fosse la migliore competizione. Se ora facciamo speculazioni sui club interessati rischiamo di dividere, ma non vogliamo farlo. Più avanti diremo quali saranno i 64 club che lanceranno la prima Superlega».