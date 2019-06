Chi è Reine-Adelaide, il talento francese nel mirino del Milan

Chi è Reine-Adelaide, il talentino francese della trequarti finito (di nuovo) nel mirino del Milan: la sua scheda

Reine-Adelaide è un predestinato. Un ragazzino francese in grado di far prodezze col pallone, al punto da scatenare un’asta internazionale per lui ad appena 12 anni. Quando, in realtà, prevalse il buonsenso: il giovane trequartista lasciò casa per trasferirsi all’Arsenal, ma soltanto a 17 anni compiuti.

In Inghilterra non è però mai sbocciato, facendo ritorno in patria all’Angers prima in prestito e poi a titolo definitivo. Nell’ultima stagione il rifinitore classe 1998, all’occorrenza schierato anche in mezzo al campo, ha totalizzato 36 presenze con tanto di 3 reti e 3 assist. Un rendimento che l’ha rimesso al centro del mirino di mercato del Milan, dopo che due anni fa Mirabelli aveva già provato a prelevarlo dai Gunners. Operazione sfumata. Ma, col senno di poi, forse soltanto rimandata…