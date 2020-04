Retroscena Rangnick: Boban e Maldini si rifiutarono di incontrarlo

Boban e Maldini si rifiutarono di incontrare Rangnick a ottobre per il dopo-Giampaolo: la prima scelta era Pioli

Emerge un curioso retroscena in merito alla vicenda che lega Ralf Rangnick al Milan. L’allenatore-manager tedesco avrebbe dovuto incontrare Zvonimir Boban e Paolo Maldini a ottobre per pianificare il suo arrivo.

Come riportato dall’edizione odierna del Mattino, i dirigenti rossoneri non si sono presentati all’appuntamento. La loro prima scelta per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo era Stefano Pioli.