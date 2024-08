Ricardo Rodriguez, NIENTE Inter: ecco dove ANDRÁ l’ex Torino

Salta il trasferimento di Ricardo Rodriguez, svincolatosi dal Torino all’Inter: l’esterno svizzero giocherà in Spagna: ecco dove

Non sarà Ricardo Rodriguez il rinforzo dell’Inter per la retroguardia. Come noto il profilo era estremamente gradito a Simone Inzaghi ma non piaceva ad Oaktree per motivi anagrafici.

In ogni caso come riportato da Fabrizio Romano il giocatore, svincolato dopo l’ultima stagione al Torino, ha raggiunto un accordo verbale con il Betis. Contratto fino al 2026 pronto ad essere firmato dallo svizzero.