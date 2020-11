Ricorso Napoli respinto ma De Laurentiis non si arrende: le prossime mosse degli azzurri

Il ricorso del Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juve è stato respinto ma De Laurentiis non si arrende: le prossime mosse

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso del Napoli, motivando duramente la propria decisione. Ma Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra.

Come spiega Sky Sport il Napoli è pronto a ricorrere all’ultimo grado della Giustizia Sportiva presentando istanza al Coni. E qualora non bastasse i partenopei si rivolgerebbero poi direttamente al TAR chiamando in causa la Giustizia Ordinaria.