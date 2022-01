Rigore Vlahovic, cucchiaio bloccato: primo rigore fallito in carriera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rigore Vlahovic, l’attaccante serbo in Fiorentina-Genoa ha sbagliato il primo rigore nella sua carriera

Fiorentina in vantaggio sul Genoa grazie al primo gol in viola di Odriozola, ma a far notizia è nuovamente Dusan Vlahovic.

Il serbo, all’undicesimo minuto, ha infatti sbagliato il primo rigore della sua carriera. Un tentativo di cucchiaio fallio e neutralizzato da Sirigu, che ha così parato un tentativo dal dischetto dopo 20 tentativi.