Rigori PSG, Herrera scherza: «Magari faranno sasso, carta o forbici...»

Ander Herrera ha scherzato sul possibile rigorista al PSG tra Neymar, Mbappé e Messi

Ander Herrera, centrocampista del PSG, in una intervista a Marca ha scherzato sulla questione rigorista in casa PSG; con Neymar, Mbappé e Messi tutti desiderosi di calciare.

«La verità è che non abbiamo ancora affrontato l’argomento, ma una cosa è chiara: non li tirerò io. Ho soltanto questa certezza. Non credo sarà un problema, perché Neymar, Messi e Mbappé hanno un rapporto fantastico. Non so se si alterneranno, o se stabiliranno chi sarà a batterli giocando a sasso, carta e forbici».