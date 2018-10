Inter, quanti rinnovi: Brozovic, Candreva, Dalbert, Gagliardini, Miranda e Vecino prolungano il proprio contratto con i nerazzurri

E’ la giornata dei rinnovi, quella all’indomani della sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League, per l’Inter. Che – attraverso una nota ufficiale – annuncia il prolungamento di ben sei giocatori dell’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti.

La società nerazzurra, infatti, ha comunicato di aver esteso fino al 2023 il contratto di Henrique Dalbert e Roberto Gagliardini, mentre Marcelo Brozovic e Matias Vecino hanno firmato fino al 2022. Rinnovo anche per Antonio Candreva fino al 2021, mentre l’esperto Joao Miranda è passato alla scadenza dal 2019 al 2020. Una conferma ulteriore di quanto l’ambiente interista creda nel blocco attualmente in rosa per costruire il presente ma anche il futuro nerazzurro…