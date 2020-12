Rinnovo Calhanoglu: mercoledì incontro con l’agente a Casa Milan

Rinnovo Calhanoglu: mercoledì a Casa Milan l’agente del turco incontrerà la dirgenza rossonera per discutere sul…

Stando a quanto riferisce Claudio Raimondi a Pressing, mercoledì la dirigenza rossonera, campeggiata da Paolo Maldini e Frederic Massara incontrerà l’agente di Hakan Calhanoglu, Stipic, per discutere sul rinnovo di contratto.

L’ex Bayer Leverkusen chiederebbe non meno di 6 milioni di euro netti a stagione, il Milan non vorrebbe superare i 3,5. Qualora non si riuscisse a trovare un’intesa tra le parti, ad approfittarsene potrebbe essere l’Inter, pronta ad offrire uno stipendio più alto rispetto al club di Via Aldo Rossi. In estate potrebbe prelevarlo a parametro zero.