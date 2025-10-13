Dybala Roma, rinnovo sempre più complicato: la firma arriverà solo in un caso

Dybala, il futuro resta un’incognita: la Roma riflette sul rinnovo della Joya. E nel corso delle prossime settimane sono attese novità

Il grande tema in casa Roma si chiama Paulo Dybala. La stella argentina è entrata da luglio nell’ultimo anno di contratto con il club giallorosso e il suo futuro rappresenta uno dei dossier più delicati sulla scrivania della dirigenza capitolina. L’attaccante, arrivato a parametro zero nell’estate 2022, guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra che con il lordo e le imposte supera i 13 milioni. Un investimento importante per la Roma, che fa di Dybala il giocatore più pagato dell’intera rosa, ben sopra gli altri big come Mancini, Pellegrini, Hermoso e Bailey, che si fermano a circa 6,5 milioni lordi.

Il nodo principale riguarda proprio il peso economico del contratto. La Roma, alle prese con la necessità di ridurre il monte ingaggi per rispettare i parametri finanziari imposti dall’UEFA, deve decidere se e come prolungare l’accordo con Dybala. Allo stesso tempo, c’è la consapevolezza che rinunciare a un calciatore del suo calibro potrebbe indebolire il progetto tecnico. Il club sta valutando una possibile proposta di rinnovo con cifre rimodulate o legate a obiettivi sportivi, ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore e dalle sue condizioni fisiche.

Negli ultimi mesi, infatti, Dybala ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari che ne hanno limitato la continuità. Quando è in campo, però, la sua qualità è in grado di fare la differenza: visione di gioco, dribbling, fantasia e capacità di finalizzare sono elementi che rendono la Joya un talento unico nella Serie A. Non a caso, ogni volta che è mancato, la Roma ha mostrato una flessione significativa in termini di creatività offensiva.

Sul fronte mercato, le voci non mancano. Alcuni top club europei monitorano la situazione, consapevoli che, senza un rinnovo, Dybala potrebbe diventare un’occasione a parametro zero nella prossima estate. Tuttavia, l’argentino ha più volte manifestato il suo attaccamento alla Roma e alla città, sottolineando di trovarsi bene nell’ambiente giallorosso.

La società dovrà quindi trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e ambizione sportiva. La decisione sul futuro di Dybala sarà cruciale per definire le strategie della Roma: trattenere la Joya significherebbe puntare ancora sulla qualità e sull’esperienza, ma a costi che il club dovrà essere certo di poter sostenere. LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026