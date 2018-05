È vicino al rinnovo Florenzi? Chissà, per ora ha solo un appuntamento fissato con la Roma. La trattativa con Monchi è aperta, per quanto complicata

Si torna a parlare del rinnovo di Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma è in scadenza nel giugno del 2019 e da mesi spinge per alzare il suo ingaggio e portarlo a livello dei top in squadra. La Roma ancora non si è decisa e Monchi è al lavoro per blindare uno dei calciatori più rappresentativi, ma la trattativa non è per niente facile. Ci sono novità: Monchi vuole parlare con Alessandro Lucci – procuratore di Florenzi – entro la fine di questa settimana, ha fissato un appuntamento con l’agente, che al momento è fuori dall’Italia. Sarà un primo passo verso la permanenza del giallorosso? Può darsi.

Per quanto concerne Florenzi si sono mosse alcune squadre di recente, tra cui l’Inter del fido Luciano Spalletti. La Roma non ha intenzione di darlo via e non vuole vederlo con altre maglie indosso. Anche se manca un anno alla fine del contratto, vuole tenere Florenzi e punta al rinnovo. Da parte del calciatore c’è la volontà di rimanere a Roma: Florenzi è tifoso giallorosso e può ereditare tra un anno la fascia di capitano. Inoltre può pure tornare a fare il centrocampista e non più il terzino, Di Francesco gli avrebbe dato garanzie in tal senso.