Rinnovo Inzaghi, TRATTATIVA IN SALITA con l’Inter. Ecco le MOTIVAZIONI del tecnico

Rinnovo Inzaghi, prolungamento con l’Inter tutto in salita: quali sono gli OSTACOLI tra il tecnico nerazzurro e Marotta?

Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è fiducia all’interno comunque di una situazione di stallo in casa Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, al momento in scadenza a giugno del 2025.

L’ostacolo è legato alla durata e conseguentemente all’ingaggio: l’ex Lazio vorrebbe infatti un prolungamento fino al 2027 accettando un ingaggio da 6.5 milioni più bonus. Marotta invece vuole prolungare solo fino al 2026 ma in questo caso Inzaghi chiederebbe una cifra più alta. Lo stallo prosegue.