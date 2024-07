Rinnovo Inzaghi, FUMATA BIANCA con l’Inter. I motivi del RITARDO per il prolungamento

Rinnovo Inzaghi, FUMATA BIANCA per il prolungamento con l’Inter: i MOTIVI del ritardo della firma. Le ULTIME notizie

In collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti ha aggiornato sulla questione legata al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter: dove la fumata bianca è vicina, dove nel mezzo c’è un retroscena.

MARCHETTI – «Tinti è stato in sede per discutere del rinnovo, abbiamo avuto diverse rassicurazioni nei giorni scorsi sul fatto che questo prolungamento ci sarà. Il motivo del ritardo dipende dalla richiesta iniziale del tecnico di estendere fino al 2027, invece il rinnovo sarà fino al 2026. Non ci saranno problemi per la firma sul contratto, immaginiamo che potrà arrivare già entro venerdì».