Napoli, presto il rinnovo di Kvaratskhelia

Dopo quello di Osimhen potrebbe arrivare presto anche il rinnovo di Kvaratskhelia, a confermarlo anche l’agente del georgiano

Dopo quello di Osimhen potrebbe arrivare presto anche il rinnovo di Kvaratskhelia, a confermarlo anche l’agente del georgiano.

La differenza d’ingaggio tra i due è salita a 8,5 milioni riporta La Gazzetta dello Sport, ma nel futuro c’è la possibilità di ridurre questo gap con un nuovo contratto e adeguamento per l’attaccante esterno. Lo merita per quanto fatto vedere in questo anno e mezzo in azzurro e De Laurentiis è sempre stato di parola.