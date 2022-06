Rinnovo Mertens, il belga vuole rimanere a Napoli. Ora tocca ad ADL

Rinnovo Mertens, l’attaccante belga vorrebbe continuare la propria avventura con la maglia del Napoli. La palla passa a De Laurentiis

Come riferito da Sportmediaset, Dries Mertens vorrebbe continuare la propria avventura con il Napoli, con cui tra meno di una settimana vedrà scadere il proprio contratto.

Il belga sogna il rinnovo per concludere la carriera in azzurro, ma al momento non ha ricevuto proposte. La palla a De Laurentiis, che ora dovrà decidere una volta per tutte sulla situazione del giocatore.