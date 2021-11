Rinnovo Pioli, parti più vicine. E il Milan pensa anche ad una clausola...

Rinnovo Pioli, i contatti tra le parti procedono spediti: il Milan ora pensa all’inserimento di una particolare clausola

Il Milan e Stefano Pioli sono ai dettagli per quanto riguarda il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferisce il quotidiano Tuttosport infatti, il tecnico dovrebbe firmare fino al 30 giugno del 2024 con ingaggio che passerebbe dagli attuali 2.3 milioni più bonus a 3.5 milioni, bonus esclusi.

Tuttavia Maldini e Massara stanno pensando di inserire nel nuovo accordo una particolare clausola peraltro già presente nell’attuale contratto di Pioli: un rinnovo unilaterale di un altro anno, quindi fino al 2025, totalmente a scelta della società e alle stesse condizioni contrattuali. Un dettaglio che non metterà di certo in discussione un rapporto destinato a durare ancora per molti anni.