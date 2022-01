Rinnovo Romagnoli, il Milan trema: «Può finire alla Juve»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Milan tengono banco i rinnovi. Tra questi quello di Romagnoli, tenuto sotto controllo dalla Juve

In casa Milan tengono banco i ronnovi. Se per quello di Theo Hernandez si è al rush finale, lo stesso non si può dire per Alessio Romagnoli, il cui futuro resta incerto.

Secondo Claudio Raimondi, intervenuto nel tg SportMediaset, potrebbe finire alla Juventus:

«Se i bianconeri dovessero cedere alle lusinghe del Barcellona cedendo De Ligt per una cifra vicino ai 70 milioni ripagando di fatto l’acquisto di Vlahovic, potrebbero rimpazzarlo con uno tra Rudiger e Romagnoli, entrambi in scadenza e con il futuro da definire»