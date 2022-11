Romero, gol e rinnovo: firma vicina per il classe 2004

Primo gol in Serie A, tre punti pesanti contro il Monza e ora il rinnovo: la settimana di Romero può davvero chiudersi nel migliore dei modi

Tra una settimana i 18 anni e a giugno il contratto in scadenza, ma la Lazio non ha nessuna intenzione di farselo scappare. Pronto un contratto fino al 2027 per l’argentino con uno stipendio raddoppiato attorno agli 800 mila euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.