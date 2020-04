Rinnovo Strakosha, pronto l’accordo fino al 2025. Il portiere albanese rimarrà in biancazzurro per i prossimi cinque anni

Il rinnovo ci sarà e non ci saranno problemi. Thomas Strakosha, portiere albanese della Lazio, rimarrà in biancoceleste fino al 2025. Sarà il portiere del futuro? Chissà, ma intanto il calciatore rimarrà nella Capitale.

La società biancazzurra – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha deciso di blindarlo anche per via delle sirene inglesi. Ora però i club di Premier dovranno attendere per poter mettere le mani sul portiere della Lazio.