Rinnovo Theo Hernandez, il terzino del Milan andrà via?

Rinnovo Theo Hernandez, affare con il Milan completamente in salita. Ecco le motivazioni di calciomercato nelle ultime ore

I due anni di contratto rimanenti e le cifre (alte) di un possibile rinnovo rendono la posizione di Theo Hernandez al Milan molto incerta.

Come riportato da TMW, la permanenza del terzino francese non è impossibile ma la certezza è ben lontana, considerando anche l’interesse del Bayern Monaco. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.