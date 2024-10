Rinnovo Zalewski, NOVITA’ importanti in casa Roma. CESSIONE del giocatore a breve?

Rinnovo Zalewski, ieri il giocatore giallorosso è ritornato in campo e ci sono delle novità sul suo prolungamento con la Roma

La Roma sta vivendo una settimana complicata. Prima la sconfitta in Europa e, poi, la non vittoria in campionato. Per i giallorossi, però, nell’ultima partita c’è stata una novità importante.

Zalewki è tornato in campo dopo essere stato a settembre momentaneamente messo fuori rosa. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2025 e, per ora, regna ancora incertezza nonostante l’ottimismo in casa Roma.