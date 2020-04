Ripresa Bundesliga, in campo già dal 9 maggio. Tutte le gare saranno disputate a porte chiuse, ma ormai il ritorno in campo è imminente

Il calcio sembra poter ripartire a breve, almeno in Germania. La Bundesliga, infatti, sembra aver già deciso la data per riprendere a giocare: il 9 maggio, come riportato da Tuttomercatoweb, ripartirà il calcio tedesco.

Ieri c’è stata una conferenza tra i ministri dello Sport dei 16 Lander federali, in cui si è decisa la data per ripartire. Manca soltanto l’ufficialità, ma a breve si ripartirà in Bundes. Ovviamente a porte chiuse.