Ripresa calcio inglese, il piano: 433 partite in 56 giorni

Ripresa calcio inglese, il piano da attuare per terminare la stagione: 433 partite in 56 giorni, un ‘tour de force’ incredibile

È vero, il calcio inglese è abituato a giocare a ritmi incredibili rispetto agli altri campionati, ma il piano per poter recuperare la stagione e portare a termine i campionati è davvero ambizioso.

L’edizione odierna del Sun ha svelato la bozza di progetto: sono previste 433 partite in 56 giorni per poter assegnare tutti i titoli dei campionati che non sono ancora stati annullati. Chissà se gli inglesi riusciranno nell’impresa.