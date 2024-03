Risultati Premier League: l’Arsenal fatica, ma vince

Risultati Premier League: vittoria senza difficoltà per il Manchester United contro l’Everton, bene anche l’Arsenal

L’Arsenal fatica, ma alla fine, con un gol di Rice a inizio gara e uno nel finale di Havertz, supera il Brentford in una sfida che poteva togliere i Gunners dalla lotta per il titolo della Premier League. In attesa del Big Match di domani tra Liverpool e Manchester City, tra i risultati di oggi c’è da registrare anche la vittoria del Manchester United, che con due rigori supera senza troppe difficoltà l’Everton.

Manchester United-Everton 2-0 (12′ Fernandes rig., 36′ Rashford rig.)

Crystal Palace-Luton Town 1-1 (11′ Mateta, 90’+6′ Woodrow)

Bournemouth-Sheffield United 2-2 (27′ Hamer, 64′ Robinson, 74′ Ouattara, 90’+1′ Unal)

Wolverhampton-Fulham 2-1 (52′ Aiut-Nouri, 67′ Cairney aut., 90’+8′ Iwobi)

Arsenal-Brentford 2-1 (19′ Rice, 45’+4′ Wissa, 86′ Havertz)