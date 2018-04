Chievo, pari col Torino: verso la salvezza con l’imbattibilità al Bentegodi

Chievo-Torino, trentaduesima giornata di Serie A: il pari è oro per i clivensi, che si avvicinano a piccoli passi alla salvezza centrando una striscia importante al Bentegodi

Chievo-Torino è finita da pochi minuti e il risultato della partita dello Stadio Bentegodi – valida per la trentaduesima giornata di Serie A – è stato di zero a zero. Tutto si può dire fuorché che a Verona si sia visto del calcio spumeggiante, ma evidentemente al Chievo va bene così perché è un punto d’oro per avvicinarsi alla salvezza. Si tratta del quarto pareggio di fila in casa per i gialloblu di Rolando Maran, che stanno mettendo mattoncini importanti verso quota quaranta e lo fanno soprattutto tra le mura amiche al Bentegodi.

Dalla sconfitta con il Genoa dell’11 febbraio, il Chievo non ha mai perso in casa. Ha perso a Verona, ma il calendario lo ha schierato in trasferta nel derby con l‘Hellas. Ha vinto due a uno contro il Cagliari, con il medesimo risultato ha battuto la Sampdoria, poi ha pareggiato uno a uno col Sassuolo e oggi ha impattato col Torino. Il Chievo non rimaneva imbattuto in quattro gare casalinghe di fila in Serie A da settembre 2016. In trasferta, invece, perde da un girone: l’ultimo punto proprio col Torino in Piemonte.