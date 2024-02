Valentina Baggio: «Era da molto tempo che pensavo a papà Roby sui social»

Roberto Baggio è sbarcato su Instagram. Una scelta fortemente voluta dalla figlia Valentina, che oggi racconta i motivi al Corriere della Sera

BAGGIO INFLUENCER – «Macché, per sua natura papà parla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai social».

INSTAGRAM – «Cullavo da molto tempo l’idea di portare papà su Instagram. Da dieci anni lavoro come social media manager nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, quindi mi pareva sensato prendere le redini del suo profilo. Il tutto, ovviamente, in accordo con Petrone, che da trent’anni affianca papà. Quindi gliene ho parlato e, alla fine, l’ho convinto. É anche un buon modo per tenere alla larga i malintenzionati».

PRIMO VIDEO – «Quello che abbiamo girato l’altro giorno è un video spontaneo, naturale: il modo più sensato e carino per far parlare papà attraverso i social. Perché lui è così: simpatico, ma anche molto poco propenso ad apparire. Il suo profilo Instagram lo rispecchierà: come ho detto non vogliamo trasformare papà in un influencer, cambiando la sua essenza. Negli ultimi vent’anni, da quando ha lasciato il calcio, ha sempre parlato poco e bene. Continuerà a farlo».